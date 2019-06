Radio Radicale: Di Maio posta tweet Boldrini, 'ecco chi ne gioisce'**

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - "Ecco chi gioisce per aver regalato altri milioni di euro delle nostre tasse a Radio Radicale, una radio privata e di partito pagata con i vostri soldi. Fieri di esserci opposti con ogni mezzo!". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, postando il tweet in cui Laura Boldrini - l'ex presidente della Camera spesso nel mirino del M5S ma anche della Lega e in particolar modo di Matteo Salvini - celebra il via libera, nelle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera, di un emendamento del Pd a firma Sensi-Giachetti per 'salvare' Radio Radicale con un finanziamento di altri 3 milioni per il 2019.