Netflix: debutta in giochi free da cellulare con versione 'Stranger things'

Washington, 13 giu. (AdnKronos/Dpa) - Neflix sta per fare il suo ingresso nell'arena dei giochi gratuiti da smartphone. Il servizio di tv via streaming lavora con lo sviluppatore di giochi finlandese Next Games per sviluppare un titolo per i game da cellulare basato sulla sua serie originale di successo, "Stranger Things". Il progetto dovrebbe essere pronto per il lancio nel 2020 su piattaforme iOS e Android.Attraverso l'integrazione di Google Maps, i giocatori possono esplorare l'oscuro mondo di Upside Down presente nella serie.

Netflix sta sviluppando un altro videogioco "Stranger Things", che sarà pubblicato su piattaforme multiple il 4 luglio. Questo coinciderà con l'uscita della terza stagione della serie su Netflix.