Lavoro: in Veneto in arrivo 171 assunzioni nei Centri per l'impiego

Venezia, 13 giu. (AdnKronos) - Prosegue il piano di rafforzamento dei Centri per l’Impiego avviato dalla Regione del Veneto nel 2018 con l’obiettivo di soddisfare i fabbisogni di personale del sistema pubblico per l’impiego, anche in vista delle nuove politiche nazionali, e dare risposte adeguate ai disoccupati presenti sul territorio regionale.

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli avvisi relativi ai bandi di concorso pubblico indetti da Veneto Lavoro per l’assunzione di n. 171 posti relativi a diversi profili professionali, la maggior parte dei quali inerenti la figura di operatore del mercato del lavoro. Nello specifico sono previste 87 assunzioni a tempo indeterminato, di cui 50 in categoria C e 37 in categoria D, e 84 assunzioni a tempo determinato, di cui 54 in categoria C e 30 in categoria D, per i profili: Specialista Amministrativo Contabile, Specialista in Mercato e servizi per il Lavoro, Specialista Informatico Statistico, Specialista Informatico, Analista del Mercato del Lavoro, Specialista Comunicazione, Specialista nei Rapporti con i Media, Istruttore Amministrativo Contabile, Operatore Mercato del Lavoro, Tecnico Informatico Statistico e Tecnico Informatico.

Le assunzioni fanno riferimento al “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021” di Veneto Lavoro, adottato con Decreto Direttoriale n. 150 del 17 maggio 2019. Il Piano rappresenta lo strumento programmatico, di natura flessibile, che rileva le effettive esigenze di reclutamento e gestione delle risorse umane necessarie all’organizzazione di Veneto Lavoro, al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire i principi di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.