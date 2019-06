Imprese: Dragonetti (Grant Thornton), aumenta potenziale crescita pmi italiane (2)

(AdnKronos) - Ma osservando l’andamento delle imprese che compongono il tessuto industriale italiano, sottolinea Dragonetti, "è la strategicità delle pmi a dimostrarsi il fattore più interessante: il comparto, infatti, presenta tassi di crescita più importanti rispetto alle società di grandi dimensioni, nonostante si sia registrato un calo nel numero degli addetti. A trainare la crescita del middle market - prosegue Dragonetti - che nel periodo 2017-2022 è stimato al 4,7% e superiore dello 0,9% rispetto al dato di crescita delle large companies, sono principalmente quattro fattori determinanti: tecnologia, ricerca e sviluppo e innovazione".

"Questi 4 driver si dimostrano un forte potenziale di crescita per le nostre pmi, tali da renderle competitive non solo nei confronti delle grandi aziende del nostro territorio, ma anche e soprattutto a livello globale, consentendo l’accesso a mercati esteri di dimensioni maggiori per prodotti e servizi", conclude.