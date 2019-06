Fi: Biancofiore, 'Toti chiede democrazia e chiede a Berlusconi di non candidarsi?'

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - "Credo che il governatore della Liguria Giovanni Toti con le ultime dichiarazioni abbia gettato la maschera e dimostrato di essere alquanto contraddittorio. Deve aver sbandato dopo l'annuncio del congresso nazionale e l'apertura del Presidente Berlusconi a tutte le cariche di vertice elettive. Dapprima infatti chiede democrazia all'interno del partito rimangiandoselo subito dopo quando lancia il diktat a Berlusconi di non candidarsi alle primarie". Lo afferma Michaela Biancofiore, deputata di Fi.

"Forse preso dalla foga del dichiarare sempre e a oltranza - prosegue l'azzurra - non si è reso conto che questo è il contrario del concetto basico di democrazia. Posto che il Cav a mio avviso, non abbia alcuna intenzione di candidarsi anche perchè nessuno mette in discussione la sua leadership -Toti stesso a parole, conquistata con migliaia di preferenze e voti personali, anche di recente. Visto che ci sarà un congresso vero allora chiunque potrà ambire ambire alla segreteria e una volta per tutte sarà la meritocrazia a trionfare- e non le nomine dall'alto che hanno caratterizzato anche l'ascesa di Toti. Al congresso si dibatteranno anche le linee politiche che tracceranno il futuro di Forza Italia".