Energia: il futuro è l'elettricità, 'scintille' tra Edf e Total

Parigi, 13 giu. (AdnKronos) - 'Scintille' tra il gruppo elettrico francese Edf e Total sul futuro energetico. Il casus belli, oggi, è l'ingresso del gruppo petrolifero nel mercato dell'elettricità transalpino. Ad aprire la polemica tra i due colossi è il ceo di Edf, Jean-Bernard Lévy ai microfoni della tv all news 'Bfm Business'. Il top manager, seppur senza nominarlo, prende di mira le ambizioni di Total e della sua controllata Total Direct Energie.

"Assistiamo - sottolinea Lévy - al logoramento progressivo del mercato del petrolio con lo sviluppo del veicolo elettrico. Forse un giorno anche del mercato del gas. Oggi vediamo delle persone che operano in settori in logoramento che vengono sui nostri mestieri. E' la dimostrazione che l'elettricità è il futuro. Noi non abbiamo bisogno di operare nel settore degli altri".

Non si fa attendere la risposta del Ceo di Total, Patrick Pouyanné che su twitter risponde "Caro Jean - Bernard Lévy, hai il monopolio degli elettroni? Total è orgoglioso e crede nel cuore del suo business di petrolio e gas: 95% dei trasporti ne dipendono. Svilupparsi in tutte le fonti energetiche è agire per la transizione energetica. Ne parliamo quando vuoi".