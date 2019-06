Caos Procure: Marcucci, 'solidarietà a Lotti, no processi sommari'

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - "Non c'è nessuna inchiesta in corso, nessun reato contestato, come ha giustamente ricordato il segretario Zingaretti. Io credo che il Pd debba dire con forza che i processi sommari fanno parta di una cultura barbara che non ci può in alcun modo rappresentare. Esprimo la mia più totale solidarietà al collega Luca Lotti". Lo dichiara il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci