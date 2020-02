Dal Wall Street Journal a Le Figaro: la stampa internazionale sul Coronavirus italiano

Il nostro Paese è il terzo al mondo per numero di contagi. Dal Wall Street Journal a Le Figaro passando per lo Spiegel così i quotidiani e i siti internazionali raccontano l'epidemia: un'ascesa preoccupante che ha reso in pochi giorni l'Italia protagonista delle copertine mondiali. Il Governo rossogiallo è al lavoro ventiquattr'ore su ventiquattro per "scacciare la paura", affidandosi a un decreto lampo e al sistema di screening tra i più avanzati nel mondo per sfidare il Covid-2019.