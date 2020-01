Foto hot in cambio di soldi per l'Australia. La sexy influencer sfida Instagram

Foto di nudo in cambio di donazioni. E così Kaylen Ward, modella e influencer attiva sui social come The naked philantropist e @lilerathangelk vuole infiammare i social dei suoi follower per spegnere gli incendi in Australia.

Giovane, bionda e bellissima, l'americana di Los Angeles ha raccolto in pochi giorni oltre 500mila dollari, prima che Instagram le bloccasse l'account (evidentemente per il social il fine non giustifica i mezzi. Eppure si vedono aspiranti influencer mostrare le proprie grazie in modo altrettanto esplicite).

L'attività di Kaylen Ward sta però continuando con successo sulla piattaforma OnlyFans. Con una donazione minima di dieci euro e la prova del versamento arriva all'utente una foto senza veli. "Stavo vedendo tutti i post su Twitter sugli incendi in Australia e temevo davvero che non ci fosse molta copertura mediatica e poche persone che facessero donazioni", ha detto a Buzzfeed. L'idea era nell'aria, dal momento che Kaylen già vendeva le sue foto hot online. Ma ora c'è anche la buona causa.