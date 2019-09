Bella Thorne sarà premiata da Pornhub, la piattaforma dedicata a video e film porno, per il suo debutto come regista di film per adulti. Stando a quanto riferisce "TmZ", l’attrice, 21 anni, ex stellina della Disney, sarà insignita del riconoscimento il mese prossimo durante il 2nd Annual Pornhub Awards Show grazie al lavoro da regista nella pellicola "Her & Him". La trama del film, che vede protagonisti le star del porno Abella Danger e Small Hands, parla di un ragazzo che si imbatte a sorpresa in un messaggio sul telefono della ragazza. Un "incidente" che porterà a un incontro sessuale spinto. “Sono onorata di ricevere questo premio. Sono entusiasta che pellicole del genere siano viste sotto una nuova luce – ha detto la Thorne – Rompere il tabù di ciò che è classificato come bello mi rende felice”. Bella è apparsa recentemente sul red carpet dell'ultimo Festival del cinema di Venezia al fianco del suo fidanzato italiano, Benjamin Mascolo, del famoso duo canoro Benji & Fede. I due fanno coppia fissa dall'inizio dell'anno.