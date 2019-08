Claudia Schiffer, sexy ritorno: sui social la super top è tutta nuda

Claudia Schiffer e l'operazione nostalgia. La super top model degli anni '80, 48 anni il prossimo 25 agosto e storica musa di Versace, ha ripubblicato sul suo profilo Instagram una celebre foto di una campagna pubblicitaria e ha "riconquistato" il web. Dopo il trionfo sulla copertina di Vogue Italia in cui compare senza veli, la Schiffer - diventata famosa per la sua incredibile somiglianza con Brigitte Bardot - riappare come mamma l'ha fatta: distesa sull’erba completamente nuda. Appoggiati sul fondoschieno solo da un paio di short di jeans Guess di cui la modella era testimonial. Un mito senza tempo.