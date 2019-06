Al Pantheon una pioggia di petali rossi tra gli applausi

Al Pantheon torna la pioggia di petali di rosa.

Come ad ogni Pentecoste, l'evento suggestivo ha allietato una enorme folla dentro e fuori il monumento con un bellissimo spettacolo e per celebrare in modo speciale la festività cattolica.

L'antica tradizione, che da sempre si svolgeva nella domenica di Pentecoste, è stata ripristinata dal 1995.

Presente il comune di Giffoni che ha donato le rose. Hanno officiato la Messa 60 sacerdoti. Presente anche l’Ambasciatore della Turchia.