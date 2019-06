Aidi, bomba atomica. Ecco per chi è impazzito Verratti

Jessica Aidi porta al divorzio Marco Verratti. Il centrocampista del Paris Saint German ha lasciato moglie e figli per la splendida modella francese. Verratti, 27 anni, si è separato dopo 8 anni di matrimonio e poco dopo si è lasciato fotografare mano nella mano con Jessica conosciuta sei mesi fa in un ristorante parigino. La modella, fisico e volto mozzafiato, ha già posato per numerose campagne pubblicitarie e per la rivista "Sport Illustrated".