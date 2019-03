Madre Natura infuoca "Ciao Darwin", debutta Angelina Michelle

Angelina Michelle è la seconda “Madre Natura” della trasmissione “Ciao Darwin” in onda ogni venerdì su Canale 5. Nella seconda puntata dello show condotto da Paolo Bonolis si sono confrontati gli esponenti del Gay Pride capitanati da Vladimir Luxuria e quelli del Family Day guidatai dal cantante Povia. Ma gli occhi erano puntati sulla seconda “Madre Natura”: la modella Angelina nata 25 anni fa in in Francia. Con la pelle diafana e due occhi azzurri incorniciati da una cascata di riccioli rossi sembra la Venere del Botticelli in carne e ossa. Su Instagram vanta un seguito di 100.000 followers.