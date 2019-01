Lato b e pose hot: l'Isola è già bollente con le sexy naufraghe

Bellissime, affascinanti e seducenti. Le donne, che da domani su Canale 5 daranno il via alla 14esima edizione dell'Isola dei Famosi sono vere bombe sexy. Forse mai come quest'anno il reality di sopravvivenza appaga l'occhio. Da Taylor Mega a Sarah Altobello, dalle sorelle Mihajlovic alla modella Youma Diakite. Per non parlare del fascino di Demetra Hampton e dell'intrigante dolcezza di Grecia Colmenares. Sarà dura per gli uomini naufragati in questo mare di bellezza.