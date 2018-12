Ferragni e Fedez massacrati per le foto scandalo

Fedez e Chiara Ferragni, al secolo i "Ferragnez", per i social la coppia più odiata di sempre. Basta una foto, un video, un commento a scatenare critiche e reprimende, bacchettate e insulti. Prima è stata colpita lei, poi lui. È bastato un video del piccolo Leone che piangeva pur di non scendere dall'altalena e poi sorrideva alla tata a ricevere oltre 10 mila commenti. Tanti gli apprezzamenti e molte le offese, una in particolare ha infastidito l'influencer da 15 milioni di follower.

Un troll le ha scritto: “dai Chiara chiama le cose con il suo nome, non è la tata, è praticamente sua mamma visto che lo sta crescendo lei e fa tutto quello che dovresti fare tu… sei "madre" col c**o degli altri. È più sua madre lei di te” con tante faccine sorridenti. Il post ha pure ricevuto 362 like. Chiara Ferragni non si è scomposta: “Questi commenti che scopo hanno? Cercare di farmi sentire meno madre perché lavoro e sono aiutata da mio marito, le nonne e la tata? Mi spiace ma su di me non funziona”. Questo post ha ottenuto 15.629 mi piace. Il caso è chiuso, la seduta è tolta. Almeno per Chiara.

Per Fedez invece la “shitstorm” si è scatenata per una foto osé che lo ritraeva con la moglie: “Chissà cosa penserà vostro figlio da grande”, “Ma che bisogno avete di condividere queste immagini? L’intimità non è da sbandierare sui social”, “Ricordo che siete genitori”. Ma il rapper reagisce con ironia: “Compreremo il cilicio, ma nessuna intimità, è la foto di uno shooting per Vanity Fair”.