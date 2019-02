Mobilità sostenibile è l'impegno di Ald Automotive

ALD AUTOMOTIVE è impegnata sul fronte della mobilità sostenibile. In questo senso è molto rilevante la partnership che ha con Enel X per la promozione e diffusione della mobilità elettrica attraverso il marchio E-go, con una serie di offerte dedicate che combinano la guida dei veicoli elettrici con la possibilità di utilizzare le infrastrutture di ricarica.



I prodotti E-go sono basati su 3 pacchetti pensati per rispondere alle esigenze a tutti i segmenti dalle grandi realtà corporate alle PMI, ai professionisti e artigiani fino ai clienti privati.