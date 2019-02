Mercato usato "green": ecco la top ten delle più vendute

Sempre più spesso gli automobilisti italiani scelgono auto ecologiche ad alimentazioni alternative, a propulsione ibrida, elettriche, a gasolio o metano, quindi a bassa emissione di CO2, e tale fenomeno non riguarda più solo il settore delle auto nuove ma sta interessando molto anche il mercato italiano dell’usato. Gli ultimi studi rivelano che il settore delle automobili ad alimentazione alternativa è in crescita; in tutta Europa sono sempre più gli automobilisti che scelgono di approcciare a un tipo di vettura che sembra ancora essere ai margini, ma che in realtà si sta ritagliando uno spazio importante nel mercato sia del nuovo che dell’usato.

In una classifica stilata da un noto motore di ricerca delle auto, si legge che le dieci vetture ad alimentazione alternativa più vendute sono: la Toyota Prius, Toyota Yaris Hybrid, Lexus CT Hybrid, Skoda Citigo G-Tec, Seat Mii Ecofuel, Volkswagen eco up, Peugeot 208 BlueHDi, Opel Corsa, Renault Clio e Ford Fiesta. Tutte automobili diversissime tra loro, create con lo scopo comune di sviluppare, per il futuro, vetture sempre meno inquinanti che possano comunque restituire agli automobilisti il piacere della guida in strade urbane ed extraurbane.

GRADUATORIA. Il marchio Toyota, oltre alla Prius, da vent’anni eccellenza della propulsione ibrida, vanta anche il modello Yaris Hybrid, seconda in classifica, che è una delle berline più amate per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Al terzo posto figura la Peugeot 208 BlueHDi; oltre a essere un modello ecologico, vanta anche un ottimo sistema di sicurezza. Tra le CityCar con doppia alimentazione, sono presenti invece Skoda Citigo G-TEC, Seat Mii Ecofuel e Volkswagen eco up! rispettivamente quarta, quinta e sesta in classifica. In questo caso, l’energia alternativa è data dall’alternanza della doppia alimentazione a benzina e metano. In coda alla classifica, tra le ultime posizioni, si trovano le utilitarie; Opel Corsa, Renault Clio e Ford Fiesta con alimentazione a gasolio. Si tratta di vetture ottime per la guida in città, sempre più apprezzate anche perché meno onerose grazie all’alimentazione a gasolio. La decima in classifica arriva nuovamente dalla casa madre giapponese, Toyota; il premium brand Lexus CT Hybrid, che tra le caratteristiche più apprezzate, oltre al design e i comfort, dà 82 g/km di emissioni di CO2.