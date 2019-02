Dalla BMW X3 alla Fiat 500: l'usato va sempre di moda

Il successo incredibile della Golf lascia poco spazio alle concorrenti nel mercato delle auto usate. Ma i dati e i flussi online raccontano anche molto altro soprattutto se si analizza nello specifico la tipologia di veicolo. E qui, ovviamente, i risultati sono diversi e molto interessanti.

FUORISTRADA E SUV. Nella categoria dei fuoristrada, ad esempio, la palma della vettura con più appeal sul web va alla Mitsubishi Pajero, con le classiche Land Rover Defender e Jeep Wrangler che si piazzano sul podio.

Ma anche i Suv hanno rappresentato, nel 2018, un vero e proprio oggetto del desiderio per gli automobilisti. Gli italiani continuano ad avere una particolare predilezione per la guida alta. Ed è così che nel panorama dei Suv, il veicolo più cercato per il 2018 nei vari siti internet dedicati alle auto è BMW X3, la vettura compatta e sportiva a trazione anteriore della casa tedesca, divenuta sinonimo, anche per i frequentatori del web, di potenzialità illimitate ed espressioni di libertà infinita, uniti a un design davvero mozzafiato. Tra le caratteristiche più ricercate, quelle relative alla guida parzialmente automatizzata e alla trazione integrale intelligente BMW xDrive, che hanno fatto davvero molti proseliti sul web. Consumo di carburante ed emissioni di CO2, sono poi gli altri dati che sembrano interessare in modo particolare l’utenza. Insomma, anche l’usato BMW nel panorama dei Suv, sembra riscuotere un successo sempre crescente.

AUTO STORICHE. Grande fascino risulta anche dalle cosiddette “auto storiche”, come l’intramontabile Fiat 500, seguita dalla Lancia Delta e dall’Alfetta dell’Alfa Romeo. Auto per le quali, ancor oggi, si farebbero carte false pur di acquistarle a un buon prezzo. Tra le Station Wagon, grande successo per Audi A4, considerata davvero la family-car preferita dagli internauti, seguita a stretto giro da BMW Serie 3 e Volkswagen Passat.

CRESCE IL METANO. Infine, uno sguardo relativo ai trend di acquisto per ciò che riguarda il sistema di alimentazione: Il GPL è sempre il più gettonato, ma aumentano vertiginosamente le ricerche sulle auto alimentate a metano, che salgono di ben sette posizioni rispetto alle keyword più cliccate nel 2017. Insomma, anche in questo caso, emerge chiara per gli italiani l’esigenza di risparmiare. Grande interesse anche per le motorizzazioni più recenti, come Euro 6 ed Euro 5, che hanno fatto registrare un incremento, rispettivamente del 3,4% e dell’1,5 %.