"Corporate", i servizi di Ald Automotive riservati alle aziende

Le nuove normative spingono le aziende a scegliere una mobilità sostenibile per abbattere le emissioni inserendo all’interno della propria flotta veicoli ad alimentazione ibrida o full electric. Sempre più aziende sono attente a tematiche di mobilità sostenibile e la progressiva crescita delle infrastrutture sul territorio spingerà la domanda per queste tipologie di veicoli.

Le grandi realtà corporate, pur con la quotidiana attenzione al tema prezzi/costi dovuta pure alla maturità del mercato del NLT, si pongono come sempre più interessate ai temi della sicurezza e della mobilità sostenibile.

Quello delle PMI rappresenta un mercato ancora largamente di conquista per il NLT dove la prossimità e chiarezza delle proposte sono i driver principali di successo. Nell’ultimo periodo si registra un focus importante verso la digitalizzazione dei processi di accesso e gestione dei contratti. Molto importante è lo sviluppo di servizi e dispositivi legati alla telematica. Si tratta di elementi che permettono di offrire ai clienti una serie di benefici sia di ordine economico, sia funzionale grazie in primis alla disponibilità tempestiva e puntuale di pacchetti informativi legati in modo specifico al business del cliente.

Il prodotto ALD AUTOMOTIVE Car Sharing è stato premiato nelle scorse settimane agli International Fleet Award 2018, riconoscimento dedicato alle grandi aziende che possono, grazie alla piattaforma completamente digitale, ottimizzare la loro flotta e metterla a disposizione anche per un utilizzo privato da parte dei loro dipendenti. Questo genera un risultato virtuoso fatto di maggiori efficienze e di proposte dedicate ai dipendenti che accolgono un sempre più maggior consenso.

Quest’anno ALD AUTOMOTIVE ha proseguito con lo sviluppo di una app ad hoc e con l’introduzione di nuovi servizi e funzionalità, in grado di customizzare il servizio e soddisfare le diverse esigenze di mobilità dei clienti che hanno già adottato questa soluzione. Un’importante novità, frutto della partership tra ALD AUTOMOTIVE e Enel X è la possibilità di introdurre nelle flotte di corporate Car Sharing anche i veicoli elettrici, aggiungendo ai benefici descritti prima anche un significativo abbattimento delle emissioni per l’azienda cliente.