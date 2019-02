Ald Automotive tra presente e futuro

L’intero comparto del Noleggio a Lungo Termine continua a vivere una fase interessante e positiva cominciata già nel 2017. E Anche il 2018 si è chiuso in crescita anche se meno significativa rispetto all’anno precedente con 3.870 immatricolazioni in più rispetto, pari ad un incremento dell’1,3%.

Con il mercato auto in forte calo come negli ultimi due anni, continua la crescita di ALD AUTOMOTIVE che si conferma leader del mercato ripetendo nel 2018 i risultati del 2017. In tale quadro ALD AUTOMOTIVE conferma anche per il 2018 il suo forte dinamismo in termini di sviluppo del business con incrementi specifici registrati pressoché in tutti i diversi segmenti della clientela.

Il mercato si sta dimostrando in continua evoluzione; per questo bisogna essere sempre più in grado di rivolgersi a clienti differenti per natura ed esigenze, parlare la loro lingua e porli realmente al centro di strategie e processi operativi che nel frattempo diventano sempre più digitali.

Nel 2019 ALD AUTOMOTIVE continuerà sulla stessa strada, disegnando nuovi prodotti e servizi, implementando strategie specifiche e innovative oltre a cercare di proseguire quel percorso anche culturale che sta portando via via al superamento dell’idea che il noleggio sia una formula per sua natura adeguata solo alle aziende. Pensando poi a linee progettuali concrete, le piattaforme digitali e le opportunità offerte dalla connettività e la telematica continueranno, senza dubbio, a rivestire per noi un ruolo di primaria importanza.