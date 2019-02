Ald Automotive e noleggio per i privati

Il numero di clienti privati che scelgono formule di mobilità legate ai servizi sta vivendo una crescita sempre maggiore negli ultimi anni. Questo perché è cambiato completamente il modo di utilizzo dell’auto, sempre più slegato dalla proprietà e orientato verso una mobilità di servizio con formule con un canone fisso e la tranquillità dei servizi inclusi.

Sempre più clienti accettano proposte di media lunga durata proprio perché più consapevoli della bontà della soluzione. Oggi circa il 40% dei nuovi contratti sottoscritti da ALD AUTOMOTIVE proviene da clienti individuali o piccole imprese che si avvicinano ai prodotti del brand. Lavorare quotidianamente sulla Customer Experience, renderla sempre più rilevante e consistente, è per ALD AUTOMOTIVE il modo di porsi realmente al servizio dell’utente, nella consapevolezza di avere la responsabilità di offrire risposte e soluzioni che si differenziano per tipologia e natura dal tradizionale perimetro delle grandi flotte.

Ricaricar è il servizio ALD AUTOMOTIVE riservato ai privati: si tratta di una soluzione di mobilità totalmente pay per drive che permette ai clienti di scegliere il pacchetto chilometrico mensile che più risponde alle proprie esigenze di mobilità e abbinarlo ad un’auto nuova, con tutti i servizi inclusi, pagando un canone e senza versare nessun anticipo.

Sempre ai privati è rivolto il servizio ALD AUTOMOTIVE Permuta, ideato per chi pensa al noleggio ma ancora non sa come liberarsi del proprio usato.

Inoltre, per andare incontro alle molteplici esigenze degli utenti privati, ALD AUTOMOTIVE ha sviluppato ALD AUTOMOTIVE 2Life, un prodotto di noleggio a lungo termine di auto usate garantendo così prezzi ancor più accessibili, mettendo a disposizione veicoli usati ma in perfette condizioni. ALD AUTOMOTIVE 2Life è una formula “zero pensieri” e tutto compreso: tassa di proprietà, assicurazione, consegna del veicolo, soccorso stradale 24 ore su 24 e Servizio Clienti dedicato.