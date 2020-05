Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale

Il coronavirus è stato, ed è ancora oggi un pericolo per la salute di tutti noi e ne siamo consapevoli. Per quasi tutte le attività commerciali ed artigianali è stato dato il permesso di ripartire con tutte le precauzioni igienico sanitarie necessarie a preservare la salute pubblica. Si sono anche date le indicazioni relative alla conclusione delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado ma continuano ad essere ignorate i corsi di formazione professionale riconosciuti ed accreditati dalla Regione Lazio e da altre Regioni . Questi corsi riguardano tantissimi allievi e svolgono un ruolo fondamentale nella formazione dei nostri giovani avviandoli a professioni di grande rilievo per l'artigianato e il mondo del lavoro del nostro paese.I percorsi di formazione professionale offrono una didattica progettuale e valutazione per competenze nonché specifiche attività laboratoriali . Non dimentichiamo inoltre il gran numero di persone a cui questa attività fornisce lavoro.Chiediamo alle autorità competenti della Regione Lazio e al Presidente Zingaretti in primis , che per rispetto a questi giovani che aspettano di poter fare gli esami di qualifica che permetteranno loro di avviare un 'attività di lavoro professionale si diano delle risposte, e del,le indicazioni precise in merito alla possible conclusione del loro percorso prima possible. Grazie dell'attenzione. Bruno Sonelli ( Responsabile di Altea Academy )