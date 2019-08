Made in Italy: il pomodoro e le sue declinazioni in cucina protagonisti in Florida

Roma, 2 ago. (Labitalia) - Il pomodoro made in Italy e le sue molteplici declinazioni in cucina protagonisti negli States. L'appuntamento è nella città di Orlando, in Florida, per lunedì 5 agosto, a partire dalle ore 16, per una full immersion riservata ai veri 'italian food lovers' che potranno apprezzare l"oro rosso' in scatola arrivato appositamente dal nostro paese. A proporlo 'The Greatest Tomatoes from Europe', in occasione della 'American Culinary Federation National Convention', presso The Orlando World Center Marriott.

L'evento è organizzato in collaborazione con Anicav-Associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali, la più grande associazione di rappresentanza delle imprese di trasformazione di pomodoro al mondo per numero di aziende associate (oltre 100) e quantità di prodotto trasformato, che quest'estate sta supportando il programma 'Red Gold From Europe', sostenuto dall'Unione europea proprio con l'obiettivo di promuovere il pomodoro in conserva italiano.

Il programma della manifestazione, che prosegue martedì con il tradeshow, prevede la presentazione dei prodotti e un cooking show in cui si esibirà l'home chef italiano Vincenzo D'Antonio, illustrando ai fornelli la versatilità del pomodoro attraverso due ricette icona: Elicoidali alla Puttanesca e Rigatoni alla Buttera. Per chiudere la serata e celebrare il 90° anniversario con l'Acf Convention, Anicav offrirà Paccheri al Pomodoro e basilico.