Polizia, Meloni “Storia fatta di coraggio, dedizione e servizio alla nazione”

10 aprile 2026 a

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ROMA (ITALPRESS) – “La Polizia di Stato compie 174 anni: una storia fatta di coraggio, dedizione e servizio alla Nazione.

Da persone che ogni giorno svolgono un lavoro difficile, spesso in silenzio, in situazioni complicate. Che dimostrano cosa significa servire veramente lo Stato. Donne e uomini che in ogni angolo d’Italia rappresentano un presidio insostituibile di legalità, sicurezza, libertà. Che quotidianamente operano a difesa dei cittadini, contro il crimine e a difesa dei valori della nostra Repubblica”. Così su Instagram il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“A loro va la nostra più sincera gratitudine: grazie per come portate avanti questo lavoro, con professionalità, responsabilità, senso del dovere e delle istituzioni – prosegue -. Grazie per esserci sempre, lo Stato è al vostro fianco”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).