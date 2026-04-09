Iran, Pezeshkian “Non abbandoneremo i libanesi”

09 aprile 2026 a

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TEHERAN (ITALPRESS) – Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha lanciato un chiaro avvertimento a Israele e agli Stati Uniti: “Le mani dell’Iran resteranno sul grilletto e Teheran non abbandonerà i libanesi”.

In una dichiarazione diffusa oggi, Pezeshkian ha definito le continue incursioni israeliane sul Libano “un’intollerabile violazione” dell’accordo di cessate il fuoco raggiunto tra Iran e Stati Uniti.

“Proseguire con questi attacchi renderà qualsiasi negoziato privo di senso”, ha sottolineato il presidente iraniano, aggiungendo che “l’Iran non rinuncerà mai ai suoi fratelli libanesi”.

Il capo di Stato ha ricordato che il rispetto di un cessate il fuoco anche in Libano era tra le condizioni chiave del piano iraniano in 10 punti accettato da Washington, mediato dal Pakistan. Pezeshkian ha ribadito questa posizione sia in colloqui con il presidente francese Emmanuel Macron sia con il premier pakistano Shehbaz Sharif.

La presa di posizione di Teheran arriva mentre Israele, attraverso il premier Benjamin Netanyahu, ha ribadito che il cessate il fuoco di due settimane non include il Libano, e le forze israeliane hanno proseguito le operazioni contro Hezbollah nel sud del Paese dei Cedri, provocando numerose vittime.

“Le aggressioni israeliane rischiano di far saltare l’intero accordo”, ha fatto sapere una fonte iraniana, lasciando intendere che Teheran potrebbe ritirarsi dal cessate il fuoco se gli attacchi su Beirut e sul sud del Libano non dovessero cessare immediatamente.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).