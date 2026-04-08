Scuola, Valditara “Con i rinnovi contrattuali restituita centralità al personale”

08 aprile 2026 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Dall’insediamento di questo governo, ad oggi, è stato conseguito un risultato storico: la sottoscrizione di tre contratti del comparto scuola in tre anni e mezzo, un traguardo che segna una netta discontinuità rispetto al passato e pone fine alla stagione dei blocchi e dei ritardi che hanno lasciato il personale scolastico, senza rinnovi contrattuali e con stipendi fermi”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, rispondendo al question time alla Camera. “Noi abbiamo scelto di restituire centralità, dignità e riconoscimento concreto ad oltre un milione e duecentomila lavoratori – ha aggiunto Valditara – che garantiscono quotidianamente il funzionamento della scuola italiana, attraverso azioni, risorse e risultati misurabili. I tre contratti sottoscritti determinano incrementi retributivi complessivi pari a 412 euro mensili per i docenti e 304 euro per il personale Ata”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).