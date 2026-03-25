Cina, al via i lavori per nuovo aeroporto nella Greater Bay Area

25 marzo 2026 a

a

a

GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I lavori per la costruzione di un nuovo aeroporto sono iniziati nella provincia meridionale cinese del Guangdong. L’obiettivo è la nascita di un nuovo hub nella Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao.

Il Pearl River Delta Hub (Guangzhou New) Airport sorgerà nel distretto di Gaoming della città di Foshan, nel centro geografico delle città di Foshan, Zhaoqing, Jiangmen e Yunfu. A regime servirà una popolazione di oltre 20 milioni di persone.

Con un investimento complessivo di 41,81 miliardi di yuan (circa 6,07 miliardi di dollari), il progetto comprenderà due piste parallele ampiamente distanziate, un terminal di circa 260.000 metri quadrati e 94 piazzole per aeromobili. E’ progettato per gestire un traffico annuo di 30 milioni di passeggeri, 500.000 tonnellate di traffico merci e di posta e 260.000 decolli e atterraggi.

Gli aeroporti già esistenti nella Greater Bay Area sono situati principalmente nella parte orientale del delta del fiume Pearl. Il nuovo aeroporto fungerà da hub di trasporto per la parte occidentale dell’area.

Nel 2024, il Pil della GBA ha superato sia quello della New York Bay Area sia quello della San Francisco Bay Area, collocandola tra le principali aree portuali del mondo. Si prevede che supererà i 15.000 miliardi di yuan nel 2025.

Gli aeroporti della Greater Bay Area hanno registrato risultati eccezionali nel 2025, gestendo oltre 230 milioni di viaggi di passeggeri e circa 9,72 milioni di tonnellate di merci e posta. I dati hanno consolidato lo status della regione come uno dei principali cluster mondiali di hub dell’aviazione, secondo i dati operativi diffusi da sette grandi aeroporti della regione.

L’Airports Council International prevede che la domanda di trasporto aereo passeggeri nella GBA salirà a 420 milioni nel 2035.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).