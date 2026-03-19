Trump “Distruggeremo giacimento South Pars se l'Iran attaccherà di nuovo il Qatar”

19 marzo 2026 a

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WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Israele, spinto dalla rabbia per quanto accaduto in Medio Oriente, ha attaccato violentemente un importante impianto, il giacimento di gas di South Pars in Iran. Una sezione relativamente piccola dell’intero impianto è stata colpita. Gli Stati Uniti non sapevano nulla di questo attacco e il Qatar non è stato in alcun modo coinvolto, nè aveva idea che sarebbe accaduto. L’Iran non era a conoscenza di questo, nè di alcun altro fatto rilevante relativo all’attacco a South Pars, e ha ingiustificatamente e slealmente attaccato una parte dell’impianto di gas naturale liquefatto del Qatar. Israele non effettuerà ulteriori attacchi contro questo importantissimo e prezioso giacimento di South Pars, a meno che l’Iran non decida imprudentemente di attaccare un paese innocente, in questo caso il Qatar. In tal caso, gli Stati Uniti d’America, con o senza l’aiuto o il consenso di Israele, faranno esplodere l’intero giacimento con una potenza e una forza che l’Iran non ha mai visto prima”. Lo scrive sul social Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

“Non voglio autorizzare questo livello di violenza e distruzione a causa delle implicazioni a lungo termine che avrà sul futuro dell’Iran, ma se il deposito di GNL del Qatar verrà nuovamente attaccato, non esiterò a farlo”, ha aggiunto Trump.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).