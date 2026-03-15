Verona-Genoa 0-2, Vitinha e Ostigard firmano un colpo salvezza

15 marzo 2026 a

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VERONA (ITALPRESS) – Gran colpo salvezza del Genoa. Gli uomini di Daniele De Rossi passano 2-0 al Bentegodi contro l’Hellas Verona, nel match valevole per la ventinovesima giornata di Serie A 2025/2026: decidono le reti siglate di Vitinha e Ostigard. Grande avvio di partita da parte dei padroni di casa, che dopo soli 3′ colpiscono un clamoroso palo su un tiro-cross di Akpa Akpro. La risposta dei rossoblù non si fa attendere, poichè all’8′ Ekuban prova a sfruttare l’assist di Vasquez calciando con il mancino, ma Montipò blocca la sfera senza problemi. Dopo un inizio frizzante, le due squadre abbassano leggermente i ritmi di gioco, anche a causa di diversi errori commessi da ambedue le parti. Al 34′, però, Bowie si accende improvvisamente girandosi e calciando verso la porta: Ostigard si oppone e sventa la minaccia. Il Verona prova a farsi vedere in zona offensiva anche nel finale di primo tempo, con un tiro di Akpa Akpro che si spegne sul fondo. Le due squadre, dunque, vanno a riposo sul parziale di 0-0 al termine dei 2′ di recupero.

In apertura di ripresa il Genoa imbastisce una bella azione, che però termina con una conclusione troppo debole di Sabelli. Mister De Rossi decide di cambiare qualcosa inserendo forze fresche e il neo-entrato Vitinha ripaga subito la fiducia del suo allenatore: al 61′ l’attaccante lascia partire un missile dai 30 metri che batte Montipò, beffato nonostante una conclusione piuttosto centrale. L’Hellas, dunque, prova a reagire per ristabilire l’equilibrio nel punteggio, ma le sue manovre offensive risultato poco ragionate ed incisive. I subentrati come Belghali e Frese non riescono a dare la scossa agli scaligeri e, anzi, perdono diversi palloni favorendo le ripartenze degli avversari. All’86’ Leo Ostigard, tra i migliori in campo, sfrutta un cross di Martin su calcio di punizione per realizzare il definitivo 2-0 e blindare la seconda vittoria consecutiva dei rossoblù, la prima in trasferta dopo tre mesi. In virtù di questo risultato il Genoa balza a 33 punti in classifica, mentre l’Hellas Verona resta penultimo a quota 18. I liguri venerdì ospiteranno l’Udinese al Ferraris; per i veneti, invece, domenica prossima ci sarà la trasferta della New Balance Arena contro l’Atalanta.

– Foto. Ipa Agency –

(ITALPRESS).