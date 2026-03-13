Conceicao “La Juve è più forte di Roma e Como, dimostriamolo”

13 marzo 2026 a

a

a

TORINO (ITALPRESS) – “Per me siamo più forti della Roma e del Como ma lo dobbiamo dimostrare in campo in queste ultime partite del campionato. Dobbiamo dare continuità ai recenti risultati e puntare a ottenere un posto nella prossima Champions League”. Così, in conferenza stampa, Francisco Conceicao, alla vigilia della sfida Udinese-Juventus. “La unione del gruppo è alla base di tutto. Contiamo proprio sul nostro spirito di gruppo per fare bene in questo finale di stagione. Siamo convinti di quello che stiamo facendo. Vediamo tutti che stiamo giocando bene e dobbiamo continuare lungo questa strada”, ha aggiunto il portoghese.

“L’Udinese è una squadra forte, soprattutto in casa. E’ una squadra tosta e molto fisica. Noi andiamo lì con la convinzione di poter fare bene e di vincere, per continuare il nostro percorso”, ha detto ancora Conceicao. “Dusan Vlahovic è un calciatore molto forte. Ci è mancato tanto. Sta sempre meglio. Speriamo che ritorni presto, e nelle migliori condizioni, dopo l’ultimo infortunio. La squadra gioca bene, ripeto, proviamo ad avere sempre noi il pallino del gioco. Creiamo tante occasioni, ma dobbiamo fare di più. Dobbiamo continuare a lavorare e cercare di vincere tutte le prossime partite”, ha precisato poi lo juventino. Sulle recenti suggestive idee di mercato, quindi, ha affermato: “Bernardo Silva alla Juve? Io lo conosco molto bene, è un giocatore molto forte. Non ho mai parlato con lui di queste cose. Non so se la Juve lo sta cercando per il futuro. Ma se mi dovesse chiedere qualche cosa gli direi che questo è un grande club e che qui vogliamo vincere”. In chiusura, quasi un pensiero fisso per Conceicao: “La cosa più importante è che a fine stagione riusciamo a conquistare un posto in Champions League. Sappiamo che abbiamo le qualità per andarci a prendere il nostro obiettivo e che abbiamo le doti per stare lì al quarto posto. Dobbiamo vincere più partite possibili e riuscire a centrare il nostro traguardo”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).