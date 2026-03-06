Iran, Tajani “Non sottovalutiamo rischio terrorismo e flussi migratori”

06 marzo 2026 a

ROMA (ITALPRESS) – “Non sottovalutiamo il rischio terrorismo: il

ministro Piantedosi ha innalzato il livello di sicurezza rispetto

a tanti obiettivi che possono essere a rischio”.

Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Sky Tg24. “Lo stesso vale per l’immigrazione: la guerra può provocare fughe dai Paesi. Speriamo che finisca il prima possibile e non ci siano movimenti migratori importanti”, ha aggiunto. “Credo che sarà una guerra che durerà settimane, 6-7 settimane almeno, anche Trump lo ha detto e anche le forze armate iraniane hanno armamenti per resistere ancora per qualche giorno. L’attacco da parte dell’Iran non finirà così presto, quindi saranno ancora giornate difficili, durante le quali noi cercheremo – perchè questa è la priorità – di aiutare i nostri

concittadini a uscire dalle aree più a rischio”, ha aggiunto.

Tajani ha quindi ribadito che, su una possibile richiesta di utilizzo della basi italiane, “essuno ci ha chiesto niente, neanche per l’uso logistico. Non abbiamo avuto richieste neanche per l’uso delle piste. Per quanto riguarda qualsiasi altro tipo di uso, è ovvio che deve esserci un passaggio parlamentare. Noi lo faremo”. Infine il ministro ha sottolineato come “la nostra prima preoccupazione è tutelare i cittadini italiani. Siamo l’unico paese che in ogni aeroporto ha un desk per assistere i nostri concittadini. Stiamo facendo uno sforzo organizzativo massimo, abbiamo chiesto nuovamente al ministro Crosetto la possibilità di avere degli aerei militari charter che possano accompagnare i cittadini italiani che vogliono partire: ce ne saranno tre, credo domani e dopodomani, e che accompagneranno gli italiani dagli Emirati Arabi verso l’Italia”, ha concluso.

