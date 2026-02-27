Bezzecchi domina la Practice del Gp di Thailandia, Bagnaia in ritardo

27 febbraio 2026 a

BURIRAM (THAILANDIA) (ITALPRESS) – Dopo il primato nelle FP1, uno scatenato Marco Bezzecchi, in sella all’Aprilia, si prende anche la testa della Practice del Gran Premio di Thailandia. Sul circuito di Chang, il pilota romagnolo con il crono di 1’28″526 ha siglato il nuovo record del circuito. Il podio della sessione vede lo spagnolo e campione in carica Marc Marquez (Ducati Lenovo, +0″421), al secondo posto, e Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina, +0″484), al terzo. Gli spagnoli Pedro Acosta (Ktm,+0″659) e Jorge Martin (Aprilia, +0″703) si piazzano rispettivamente quarto e quinto. Nell’ordine, completano la top ten Alex Marquez (Ducati Gresini), Joan Mir (Honda), Brad Binder (Ktm), Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e Johann Zarco (Honda LCR). Il primo degli esclusi è Luca Marini (Honda).

Grande delusione anche per Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo), solo quindicesimo. Out anche, tra gli altri, Franco Morbidelli, Fabio Quartararo ed Enea Bastianini. Il programma della classe regina prevede per domani, sabato, le FP2 (ore 4.10 italiane), le qualifiche (4.50) e la prima Sprint stagionale (9).

