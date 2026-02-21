Meloni “Il piccolo Domenico non sarà dimenticato, fare piena luce sulla vicenda”

21 febbraio 2026 a

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia intera si stringe nel dolore per la scomparsa del piccolo Domenico, un guerriero che non sarà dimenticato. Alla mamma Patrizia, al papà Antonio e a tutti i suoi cari rivolgo, a nome mio e del Governo, il più sincero abbraccio e il più profondo cordoglio. Sono certa che le autorità competenti faranno piena luce su questa terribile vicenda”. Così su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).