I coniugi cinesi Wang e Xu oro negli Aerials e poi bronzo insieme

21 febbraio 2026 a

a

a

LIVIGNO (ITALPRESS) – L’Olimpiade invernale di Milano-Cortina è diventata quasi una seconda luna di miele per i coniugi cinesi Wang Xindi e Xu Mengtao. I due specialisti degli aerials nei giorni scorsi avevano festeggiato l’oro nelle rispettive gare individuali: Xu aveva bissato il titolo olimpico di quattro anni fa mercoledì scorso, due giorni dopo a festeggiare era stato il marito, alla sua prima medaglia a cinque cerchi. Insieme nella vita, insieme in gara: Wang e Xu si sono ritrovati fianco a fianco nella mixed team, con Li Tianma – già bronzo nella prova vinta dal connazionale – a completare il terzetto. E per la squadra cinese è arrivata un’altra medaglia, un bronzo, alle spalle di Usa e Svizzera.

– foto Xinhua –

(ITALPRESS).