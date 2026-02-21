Cina, il patrimonio culturale al centro delle celebrazioni per l'Anno del Cavallo

21 febbraio 2026 a

NANCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Mentre i cinesi celebrano l’Anno del Cavallo, la cultura tradizionale ha guadagnato popolarità, con diversi elementi del patrimonio che “salgono sul carro” per celebrare l’animale zodiacale associato a velocità, forza e successo.

Le vacanze per il Capodanno cinese si svolgono dal 15 al 23 febbraio. I turisti che affollano attrazioni, fiere dei templi e raduni nei villaggi possono trovare artigianato tradizionale e oggetti del patrimonio al centro delle celebrazioni.

A Jingdezhen, la “capitale della porcellana” cinese, la richiesta di cavalli in porcellana grandi quanto il palmo di una mano ha tenuto occupati gli artigiani anche durante il periodo festivo. Soprannominato “cavallo rotante” questo oggetto è considerato un portafortuna per gli acquirenti.

Jiang Huanxi, proprietaria di un negozio di porcellane a Jingdezhen, ha dichiarato di aver venduto circa 600 cavalli di porcellana al mese. I cavalli sono stati progettati utilizzando la modellazione assistita dall’IA e la stampa 3D, e sono stati realizzati impiegando processi secolari di smaltatura e cottura in forno.

“Una combinazione di nuove tecnologie e tecniche antiche ci ha aiutato a cogliere rapidamente le esigenze dei consumatori e ha aperto la strada alle nostre future innovazioni”, ha dichiarato la proprietaria.

In Cina, il cavallo rappresenta tradizionalmente lealtà, energia e spirito pionieristico ed è considerato uno degli animali zodiacali più popolari. A Jingdezhen, anche i servizi da tè con motivi di buon auspicio raffiguranti cavalli hanno acquisito grande popolarità.

Li Huifeng, produttore di porcellana, ha venduto oltre 5.000 servizi da tè da viaggio che combinano la porcellana Linglong (nota anche come porcellana a grana di riso) con il motivo di un “cavallo che cavalca onde dorate”. La tecnica ceramica traslucida, caratterizzata da piccole finestre trasparenti a forma di chicco di riso nel corpo della porcellana, è stata apprezzata dagli acquirenti, ha dichiarato Li.

Molto prima del Capodanno, i musei di tutta la Cina hanno sfruttato il tema, esponendo reperti legati al tema equino. Il Museo provinciale del Gansu, nel nord-ovest della Cina, ospita il Cavallo di bronzo al galoppo, un tesoro nazionale risalente alla dinastia Han orientale (25-220 d.C.).

L’ultima versione dei peluche ispirati a un cavallo volante ha attirato lunghe file nei negozi dei musei.

“Queste mascotte con grandi sorrisi sono davvero divertenti da guardare. Ne ho comprate diverse per parenti e amici durante la Festa di primavera”, ha dichiarato Li Ruyun, una visitatrice.

La popolarità dei prodotti culturali si estende ben oltre porcellane e mascotte. Sulle piattaforme cinesi di e-commerce, prodotti culturali a tema equino, realizzati con ritagli di carta, intaglio del legno e ricamo, continuano ad attirare acquirenti.

Nella contea di Boxing, nella provincia orientale cinese dello Shandong, bambole a forma di cavallo sono rivestite con tessuto intrecciato a mano risalente a migliaia di anni fa e che richiede 70 complesse fasi di lavorazione per essere realizzato. Oltre 20.000 di questi giocattoli artigianali sono stati venduti quest’anno.

L’Anno del Cavallo è stato un importante catalizzatore per promuovere il patrimonio culturale tradizionale, poichè il cavallo incarna lo spirito di progresso incessante e di inarrestabile slancio in avanti, ha affermato Liu Xiaocheng, preside della Scuola di giornalismo e comunicazione dell’Università di Lanzhou.

“In un contesto di crescente popolarità dei prodotti culturali e creativi, i motivi a tema equino soddisfano le esigenze spirituali ed emotive del pubblico, rispecchiando perfettamente le loro aspirazioni interiori e stimolando efficacemente il mercato dei consumi culturali”, ha affermato Liu.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).