Legge elettorale, Casellati “Non ci sono modelli vincolanti nè pregiudiziali”

18 febbraio 2026 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Sul tema della legge elettorale, non mi appare che la riforma” del premierato “ne preveda la costituzionalizzazione: non contiene infatti l’individuazione e quindi la scelta di un determinato modello” ma “si limita a prescrivere che la legge elettorale garantisca rappresentatività politica e governabilità. Le soluzioni tecniche coerenti con questi principi sono molteplici nell’ambito di diversi sistemi elettorali e non esistono ad oggi modelli vincolanti nè pregiudiziali da parte del Governo. Si aprirà un dialogo che ci auguriamo proficuo fra tutte le forze politiche, tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale”. Così la ministra per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati, al Question Time alla Camera. “Quanto ai tempi, il profilo della legge elettorale potrà essere definito compiutamente solo una volta che sarà consolidata la struttura della riforma costituzionale, cioè all’esito almeno della prima deliberazione delle Camere”. Il tema di una “possibile revisione della legislazione elettorale a Costituzione invariata ciclicamente ritorna all’attenzione del dibattito politico di maggioranza e di opposizione, ma ad oggi non risulta essersi strutturato in tavoli tecnici in istruttorie formali, nè tantomeno in precise proposte normative su cui avviare l’esame”, chiarisce.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).