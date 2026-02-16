Cina, il Capodanno si festeggia anche a 400 chilometri di distanza dalla terra

16 febbraio 2026 a

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Sono a 400 chilometri dalla terra e quest’anno non potranno tornare a casa per la Festa di Primavera, ma i taikonauti (gli astronauti del programma spaziale cinese) hanno trovato un modo per rendere dolce la tradizionale festività nazionale.

L’equipaggio dello Shenzhou-21, a bordo della stazione spaziale Tiangong (palazzo celeste) sta celebrando l’imminente Capodanno lunare cinese e l’inizio dell’Anno del Cavallo. Oggi, vigilia del Capodanno cinese, i tre taikonauti hanno inviato i loro auguri alla terra attraverso un video diffuso dall’Agenzia spaziale cinese.

“Auguro a tutti il meglio e la pace”, ha dichiarato il comandante Zhang Lu, che per la seconda volta trascorre la festività nello spazio. Zhang ha preso parte anche alla missione Shenzhou-15, lanciata nel novembre 2022, rimanendo allora in orbita per sei mesi.

Per il taikonauta Wu Fei, si tratta della prima Festa di Primavera in orbita, un’esperienza che ha descritto come nuova e come motivo di orgoglio. “L’Anno del Cavallo richiede il vigore di un destriero al galoppo. Continuiamo a impegnarci per i nostri sogni e a lavorare per la felicità”, ha detto il giovane ingegnere di volo. “Vi auguro un viaggio sicuro e senza intoppi e una vita sempre migliore”.

E’ anche la prima volta per lo specialista di carico utile Zhang Hongzhang. Sottolinea che gli esperimenti scientifici sulla stazione spaziale procedono costantemente: “Nel nuovo anno continueremo a esplorare il cosmo come un cavallo al galoppo, scrivendo nuovi capitoli nel vasto cielo stellato”. Da scienziato divenuto taikonauta, ha inoltre espresso un auspicio per la prosperità degli sforzi scientifici e tecnologici della Cina, augurandosi “che ogni impegno sia ricompensato”.

Quella del 2026 è la quarta Festa di Primavera celebrata dai taikonauti a bordo della stazione spaziale dal suo completamento, avvenuto nel 2022.

Il trio della Shenzhou-21 ha decorato la stazione spaziale con lanterne rosse, nodi cinesi e ritagli di carta. Gli astronauti rispetteranno inoltre le tradizioni che di solito condividono con le loro famiglie sulla terra, come mangiare ravioli e pietanze che simboleggiano prosperità, pace e fortuna.

Rispetto agli equipaggi precedenti, il team della Shenzhou-21 ha una pietanza in più sulla tavola: una torta appena sfornata.

Cominciato il 31 ottobre 2025, il viaggio spaziale dell’equipaggio della Shenzhou-21 ha già superato i 100 giorni. Come riporta l’agenzia spaziale, tutte le attività, compresi gli esperimenti scientifici, la manutenzione delle attrezzature e la gestione della salute, procedono regolarmente.

