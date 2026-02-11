Due scooter elettrici TVS iQube al Governatorato di Stato della Città del Vaticano

11 febbraio 2026 a

ROMA (ITALPRESS) – TVS Motor Italia ed Exelentia rafforzano il proprio impegno verso una mobilità sostenibile e responsabile mettendo a disposizione del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano due scooter elettrici TVS iQube S.

La consegna ufficiale, avvenuta il 5 febbraio, si inserisce all’interno di una collaborazione consolidata tra Exelentia e il Vaticano, già attiva su progetti orientati all’innovazione e alla sostenibilità.

Questa iniziativa promossa da Exelentia, in partnership con TVS Motor Italia, segna un ulteriore passo concreto nel percorso di transizione ecologica, già intrapreso dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, che vede come obiettivo soluzioni di mobilità a zero emissioni pensate per rispondere alle esigenze operative quotidiane di un contesto unico come quello vaticano, dove efficienza, affidabilità e rispetto di persone e ambiente rappresentano valori centrali.

TVS iQube S: l’avanguardia della mobilità a zero emissioni

I due veicoli consegnati al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano sono TVS iQube S, scooter elettrici estremamente silenziosi, progettati per l’utilizzo urbano quotidiano. Con un’autonomia fino a 100 km in modalità ECO, è un mezzo di trasporto dal comfort superiore, caratterizzato da una connettività intelligente, sviluppata grazie al sistema SmartXonnect, accessibile con display TFT e App dedicata.

Progettato per semplificare la mobilità in città e gli spostamenti di prossimità, TVS iQube S unisce, comfort di guida, praticità d’uso, tecnologia funzionale e totale assenza di emissioni e rumorosità.

Caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto nei contesti istituzionali e sui percorsi urbani ad alta sensibilità ambientale.

TVS Motor Company è il terzo costruttore mondiale di veicoli a due e tre ruote. Fondata in India, è oggi presente in oltre 90 Paesi ed è riconosciuta per la produzione di veicoli affidabili, adatti all’uso e alle esigenze reali e quotidiane di milioni di persone.

Exelentia, partner di competenze della mobilità di prossimità, porta lo scooter elettrico TVS iQube all’espressione più matura in una visione di mobilità affidabile, accessibile e urbana.

Le dichiarazioni

Giovanni Notarbartolo di Furnari, General Manager di TVS Italia, ha sottolineato l’importanza di questo traguardo: “Vedere lo scooter TVS iQube S operativo in un contesto istituzionale come quello vaticano, conferma la validità della nostra visione di mobilità urbana elettrica, fondata su affidabilità, semplicità d’uso e qualità industriale”.

“La partnership intrapresa con il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano consolida l’impegno di Exelentia nel contribuire concretamente a una mobilità matura, affidabile e pienamente adatta a contesti urbani e istituzionali particolarmente sensibili”, ha dichiarato Giovanni Zappia, Founder & Owner di Exelentia.

– Foto ufficio stampa TVS Motor Italia –

(ITALPRESS).