Cina, la Festa di Primavera attrae turisti da tutto il mondo

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Festa di primavera attrae sempre più turisti stranieri in Cina.

Dalle vivaci strade di Shanghai alle storiche case su palafitte della provincia centrale dello Hunan, la festività, che quest’anno cade il 17 febbraio, si è trasformata in un evento culturale globale, innescando un’ondata di turismo in entrata.

I dati delle principali piattaforme di viaggio indicano che, nelle settimane che precedono la festa, le prenotazioni di voli da parte dei turisti stranieri sono aumentate di oltre il 400% rispetto al 2025.

L’aumento dei visitatori è stato in gran parte incoraggiato dall’esenzione dal visto per i cittadini di 48 Paesi. Il numero di paesi che offrono esenzioni del visto in regime di reciprocità con la Cina è salito a 29.

Mete tradizionali come Pechino, Shanghai, Chengdu e Guangzhou restano le più apprezzate. Ma anche meno note come Lanzhou, capoluogo della provincia nord-occidentale cinese del Gansu, e Hohhot, capoluogo della regione autonoma della Mongolia Interna, hanno visto quadruplicare il numero di visitatori.

“Si registra un numero crescente di giovani visitatori in entrata, e la loro spesa si sta spostando verso le nuove esperienze piuttosto che sul semplice turismo”, ha affermato Zhou Weihong, vice direttore generale di Spring Tour, con sede a Shanghai. Dai mercati affollati ai musei high-tech, i turisti stranieri cercano uno spaccato autentico della vita cinese.

Nel sud tropicale della Cina, la provincia di Hainan è diventata una destinazione primaria per i consumi come esperienza turistica. Da quando il Porto di libero scambio di Hainan ha avviato ufficialmente le operazioni doganali speciali su tutta l’isola, alla fine del 2025, lo shopping è diventato una parte centrale di molti itinerari.

L’afflusso festivo sta raggiungendo anche località più piccole e ricche di cultura.

Foto Xinhua

(ITALPRESS).