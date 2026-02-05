Mattarella visita azzurri al villaggio olimpico “Esserci già un successo”

05 febbraio 2026 a

MILANO (ITALPRESS) – Dopo la Scala, il Villaggio olimpico, in attesa di inaugurare Casa Italia e dichiarare domani aperti i Giochi Invernali di Milano-Cortina nel corso della cerimonia di San Siro. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si conferma una volta di più un punto di riferimento per lo sport italiano, incontrando gli atleti azzurri di stanza a Milano. Accompagnato dalla figlia Laura, il Capo dello Stato ha fatto tappa stamane nel Villaggio olimpico allestito in città, vicino lo Scalo di Porta Romana. Accolto dal governatore della Lombardia Attilio Fontana, dal sindaco di Milano Beppe Sala e dai vertici del Coni (il presidente Luciano Buonfiglio e il segretario generale Carlo Mornati) e della Fondazione Milano Cortina (Giovanni Malagò e Andrea Varnier), Mattarella ha apposto la sua firma sul “Murale della Tregua”, intrattendosi poi con gli atleti a cui ha ricordato che “per tutte voi e tutti voi, che siete qui, questo è già un grande successo. Essere stati selezionati, essere in squadra, prender parte alle Olimpiadi è già un traguardo di estrema importanza, un successo autentico, importante. Presumo anche che non siate appagate e appagati da questo e che affronterete le competizioni con l’intenzione di avere altri risultati, altri successi. Ma non va mai dimenticato che la partecipazione è il primo importante traguardo e risultato”.

“Poi, naturalmente, la competizione con atlete e atleti da ogni parte del mondo sarà entusiasmante, sarà anche stimolante – ha sottolineato ancora Mattarella nel suo discorso alla delegazione azzurra – Io credo che ognuna di voi, ognuno di voi, ricorda che la prima competizione è con se stessa e con se stessi, con i propri limiti, per superarsi, per migliorarsi. E poi c’è a fianco quella con gli altri partecipanti. Competizione che dà nel mondo uno spettacolo di straordinario valore, di convivenza, di amicizia, di umanità, di serietà”. E se l’auspicio, condiviso da Buonfiglio, è che “siano tante le medaglie, tutti quanti in Italia ce lo auguriamo”, dall’altro lato “è importante è il modo in cui parteciperete, come è sempre avvenuto da parte delle nostre atlete, dei nostri atleti nelle Olimpiadi: con impegno, dando tutto se stesso e tutto se stessi con lealtà, con rispetto per gli altri. Siete consapevoli di quanto state per fare e vi auguro di ottenere risultati migliori. E il primo risultato è, appunto, partecipare con tutti gli altri, con il valore dello sport, che manda al mondo un messaggio di pace e di serenità”. “Siamo pronti, e siamo ancora più pronti con la sua venuta perchè sappiamo quanto ci vuole bene, quanto ci segue e quanto ci trasmette entusiasmo”, lo ringrazia il numero uno del Coni.

E prima di pranzare con gli azzurri alla mensa del Villaggio, Mattarella ha ricevuto il giubbotto personalizzato dell’Italia Team. “Sono leggermente fuori età per l’Olimpiade e a dire il vero anche da giovane non sarei stato selezionato… – scherza al fianco di Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Davide Ghiotto – Grazie per il dono, lo conserverò con affetto e lo indosserò perchè non è solo significativo ma anche prezioso, vi accompagnerà in questi Giochi e questo gli conferisce anche un grande valore per me”.

