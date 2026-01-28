NABA Public Program 2026: cultura e creatività a Milano e Roma

28 gennaio 2026 a

MILANO (ITALPRESS) – NABA, Nuova Accademia di Belle Arti presenta il Public Program 2026, un calendario di eventi che porta a Milano e Roma mostre, sfilate, rassegne cinematografiche, workshop, talk aperti al pubblico.

Un programma che vede l’Accademia prendere parte alle principali iniziative culturali del territorio, coinvolgendo gli studenti nei molti appuntamenti realizzati in collaborazione con partner istituzionali e realtà creative, trasformando le diverse attività in laboratori aperti alla città.

Inaugurato con “Eco-Systema: NABA Communication Fest” dell’Area Communication and Graphic Design, il palinsesto prosegue con alcuni momenti dedicati all’Area Media Design and New Technologies dell’Accademia.

Il 9 febbraio Anteo Palazzo del Cinema di Milano ospita l’ultimo appuntamento della rassegna NABA Percorsi d’Autore, con l’anteprima del film Le Bambine e un incontro con le registe, Le sorelle Bertani, preceduti dalla diretta radiofonica su Hollywood Party Factory su Rai Radio 3, Media Partner dell’iniziativa, in cui gli studenti NABA le intervistano.

In programma il 13 febbraio e il 6 marzo presso The Cineclub a Roma, Story First è un evento su cinema, nuove tecnologie e scrittura audiovisiva, in collaborazione con Fabrique du Cinema.

Il 27 e 28 febbraio sono previste le recite milanesi di The Four Turandot (T4T) nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano. Realizzato con il supporto del PNRR dal capofila, il Conservatorio di Milano in collaborazione con NABA, i Conservatori di Firenze, Modena- Carpi, Piacenza e Torino, il Politecnico delle Arti di Bergamo e l’Università degli Studi di Milano, il progetto celebra il patrimonio musicale pucciniano a cento anni dalla prima esecuzione. Gli studenti delle Aree Fashion Design e Design curano i costumi dei personaggi principali, a partire dai figurini e dai bozzetti originali conservati presso l’Archivio Storico Ricordi, i render virtuali e alcuni elementi della scenografia realizzati in stampa 3D per le rappresentazioni in Italia, Cina, Corea del Sud e Stati Uniti.

In occasione di Book Pride Milano, tra il 20 e il 22 marzo, NABA propone il Talk laboratoriale “DOLO / Drawing Out Loud” dedicato all’omonima Bookazine che indaga il disegno contemporaneo come pratica generativa, spazio di ricerca e confronto.

Il 25 marzo l’Accademia propone NABA Cinema Factory, dedicato ai migliori progetti audiovisivi cinematografici realizzati dagli studenti, con la masterclass del regista Matteo Garrone all’Anteo Palazzo del Cinema di Milano. La versione romana dell’evento si terrà il 21 maggio al Cinema Intrastevere.

Durante la Milano Art Week, l’Area Visual Arts di NABA e Yakult Italia presentano la mostra “BACTERIART, from invisible to visible”, mentre alla Milano Design Week 2026 l’Accademia sarà presente con diversi progetti in città. Il 7 maggio la Casa del Cinema di Roma ospita la quinta edizione di Z-PITCH, concorso dedicato ai talenti delle scuole di cinema e media design. Inoltre, NABA propone una performance live sul tema dell’abitare e del rapporto tra corpo, spazio e ascolto, con scenografie realizzate dagli studenti dell’Area Set Design fruibili il 23 e 24 maggio in occasione di Open House Milano al Centro Artistico Alik Cavaliere. Dal 4 al 9 giugno l’Accademia sarà partner del Milano Film Fest nella sezione Academy.

Torna NABA Fashion Show 2026, a giugno a Milano e a luglio a Roma, con le migliori collezioni degli studenti del Triennio in Fashion Design create a partire dal concept “Recipes”.

