Alcaraz e Sabalenka conquistano il pass per le semifinali all'Australian Open

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Alcaraz e Zverev non sbagliano e si sfideranno in semifinale all’Australian Open 2026. Ko rispettivamente de Minaur e Alcaraz. Sabalenka avanza, mentre Gauff sbatte su Svitolina. Domani tornano in campo gli azzurri: Jannik Sinner contro Ben Shelton (non prima delle 09.00 ora italiana) e Lorenzo Musetti con Novak Djokovic (non prima delle 04.30). Carlos Alcaraz per la prima volta in semifinale a Melbourne. Dopo essersi fermato ai quarti di finale nel 2024 e nel 2025, lo spagnolo doma il padrone di casa Alex de Minaur e ottiene il miglior risultato in carriera in terra Down Under. 7-5 6-2 6-1, in due ore e 16 minuti di gioco, il punteggio in favore del 22enne murciano, che batte per la sesta volta su sei confronti l’australiano. Con la semifinale raggiunta all’Australian Open, Alcaraz diventa il terzo giocatore più giovane (22 anni 258 giorni) nell’Era Open a raggiungere tutte e quattro le semifinali nei tornei del Grande Slam dopo Novak Djokovic (20 anni e 237 giorni) e Rafael Nadal (22 anni e 83 giorni). Decima semifinale Major per il murciano: è il secondo più giovane nell’Era Open a raggiungere questo traguardo dopo Rafael Nadal. Il numero uno Atp, che si giocherà un posto in finale con Alexander Zverev. Il terzo nel ranking non sbaglia ed elimina la sorpresa del torneo Learner Tien (n.29 Atp). 6-3 6-7(5) 6-1 7-6(3), in tre ore e 10 minuti di gioco, il punteggio in favore di Zverev, finalista nell’edizione 2025, che centra la decima semifinale Major della carriera. Nessun break subito e ben 24 ace scagliati dal tedesco, anche grazie a una Rod Laver Arena con il tetto chiuso a causa dell’emergenza caldo a Melbourne, con temperature a tratti oltre i 40 gradi. Aryna Sabalenka in grande spolvero nel quarto di finale contro Iva Jovic. La leader del ranking Wta batte la statunitense con il punteggio di 6-3 6-0 in un’ora e mezza di gioco. Prosegue la difesa della finale del 2025 della bielorussa, che conquista la quarta semifinale consecutiva (14esima in carriera) in terra Down Under. Sabalenka diventa la terza giocatrice dal 1988 a raggiungere otto semifinali Major consecutive sugli hard courts dopo Lindsay Davenport e Martina Hingis. Così come Alcaraz, Sabalenka in semifinale a Melbourne senza perdere un set da testa di serie numero uno del tabellone: è la terza a riuscirci negli ultimi dieci anni dopo Serena Williams (2016) e Ashleigh Barty (2022). La n.1 Wta incontrerà Elina Svitolina. L’ucraina, dopo aver fatto fuori Shnaider e Andreeva, sorprende anche la testa di serie numero 3 Coco Gauff. Un pesante 6-1 6-2 in nemmeno un’ora di gioco, frutto di una prova fallosissima della 21enne di Atlanta (0 ace, 5 doppi falli e 26 errori gratuiti).

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).