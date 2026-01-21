Turismo, a Blastness premio per il miglior CRS al mondo

21 gennaio 2026 a

MILANO (ITALPRESS) – Blastness, azienda italiana attiva nel settore travel tech, è stata da poco premiata con il titolo di”miglior sistema di prenotazione alberghiera al mondo”. Il riconoscimento è stato assegnato a Blastness da Hotel Tech Report, una piattaforma internazionale che classifica tutti i software destinati al mondo alberghiero, raccogliendo le recensioni e il giudizio di oltre 2 milioni e mezzo di albergatori da oltre 120 paesi. Il fondatore, amministratore delegato e presidente di Blastness, Andrea Delfini, in un’intervista all’Italpress, ha espresso tutto il suo orgoglio per questo riconoscimento: “Si tratta di un premio molto importante, soprattutto perchè, di fatto, viene assegnato dal giudizio degli utilizzatori, quindi dal giudizio degli alberghi che usano questi software. Noi abbiamo vinto il primo premio nella categoria dei sistemi di distribuzione, quindi nei sistemi di prenotazione camere, nei cosiddetti Crs (Central Reservation Systems). Siamo anche nei top 10 in altre due categorie, che sono i sistemi di revenue management, quindi i sistemi attraverso i quali si muovono le tariffe degli alberghi, e i sistemi di booking engine. Il booking engine è di fatto il sistema di e-commerce attraverso il quale l’albergo vende le camere sul suo sito. Quindi, nonostante la maggior parte dei nostri clienti oggi sia ancora in Italia, il fatto di vincere a livello mondiale ci rende molto orgogliosi”.

A congratularsi con la “squadra” di Andrea Delfini, anche il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, la quale ha detto che “Blastness rappresenta un esempio luminoso di come la nostra imprenditoria possa eccellere, affrontare le sfide del mercato e raggiungere traguardi significativi. Questo successo non è solo un trionfo per l’azienda, ma anche per l’intero settore turistico italiano”. “Le parole del ministro ci rendono ancora più orgogliosi – ha aggiunto Delfini – perchè riconoscono il nostro valore in un settore di altissima tecnologia, la maggior parte dei nostri sistemi sono basati su intelligenza artificiale, in un mercato con competitor globali molto importanti da tutti i paesi del mondo e in un settore come quello del turismo che per l’Italia è un settore centrale e sicuramente deve essere e sarà un settore ancor più centrale. Il fatto di vincere un riconoscimento a livello mondiale è un motivo di orgoglio per noi e, come ha detto il ministro, spero e credo che sia un motivo anche di orgoglio per il nostro paese, per l’Italia”.

Il premio conquistato da Blastness non è però solo un traguardo importante, ma anche un vero e proprio punto di partenza alla conquista di una vetrina internazionale. “Attualmente siamo una delle aziende leader in Italia. Siamo nati 21 anni fa, quindi siamo una delle aziende più vecchie nel settore travel tech e siamo da più di 15 anni consecutivi il primo operatore sul segmento degli Hotel 5 Stelle in Italia – conclude Delfini -. Ma oggi il nostro obiettivo è quello di diventare un’azienda globale e quindi di allargare la nostra presenza in altri mercati; questi premi confortano e rafforzano questo nostro desiderio di internazionalizzare. Abbiamo avviato recentemente un’attività in Portogallo, stiamo implementando l’apertura di una nostra azienda negli Emirati Arabi Uniti e abbiamo progetti di sviluppo in UK e anche negli Stati Uniti. Questi sono i primi passi di un progetto di internazionalizzazione che oggi è l’obiettivo più importante che abbiamo”.

