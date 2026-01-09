Musetti conquista un posto nelle semifinali all'Atp 250 di Hong Kong

09 gennaio 2026 a

HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti approda alle semifinali del “Bank of China Tennis Open”, Atp 250 dotato di un montepremi di 700.045 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento di Hong Kong. Il tennista carrarino, numero 7 del ranking mondiale e primo favorito del tabellone, ha sconfitto nei quarti per 6-4 6-4 l’idolo di casa Coleman Wong, 150esimo della classifica Atp, ottenendo così la sua 25esima semifinale nel circuito maggiore, l’undicesima sul duro. “Sono molto felice, avevo già giocato contro Wong qui, da allora è cresciuto molto. Sapevo di dover essere molto solido, sono rimasto sempre concentrato, non gli ho dato grandi possibilità di andare avanti nel punteggio”, ha detto Musetti nell’intervista a caldo. In semifinale l’azzurro affronterà il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 3, che si è imposto sul portoghese Nuno Borges, ottava forza del seeding, con il punteggio di 6-3 6-4. Musetti sarà poi protagonista della finale di doppio con Lorenzo Sonego, grazie al forfait in semifinale di Diallo e dello stesso Wong, rivali designati degli azzurri, che hanno annunciato il ritiro prima di scendere in campo.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).