Capotreno ucciso a Bologna, Siulp “Individuato il responsabile”

BOLOGNA (ITALPRESS) – E’ stato individuato ed è in fuga l’uomo ritenuto responsabile dell’omicidio del capotreno di 34 anni, ucciso ieri a coltellate a Bologna in una zona adiacente alla stazione. A renderlo noto è il Siulp di Bologna attraverso la propria pagina Facebook. “Un’altra tragedia che colpisce la nostra città – si legge -. Un capotreno di Trenitalia, 34 anni, ha perso la vita nella zona della stazione mentre rientrava dal lavoro. Un fatto gravissimo che lascia sgomento e dolore. Il nostro cordoglio e la nostra vicinanza vanno alla famiglia della vittima e ai colleghi di lavoro. Un plauso forte e sincero alla Squadra Mobile, alla Polizia Scientifica, alla Polfer e a tutti gli operatori intervenuti: professionalità, rapidità e lavoro di squadra che hanno già portato all’individuazione del responsabile. La Polizia di Stato è, ancora una volta, presidio concreto di legalità e sicurezza”.

“Un atto di violenza che colpisce un lavoratore e tutta la comunità. Grazie alle donne e agli uomini in divisa che stanno lavorando senza sosta per assicurare il responsabile alla giustizia”, afferma Pasquale Palma, Segretario Provinciale SIULP Bologna.

