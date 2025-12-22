Pnrr, Foti “Spesa in costante crescita, al 30 novembre superati i 101 miliardi”

22 dicembre 2025 a

ROMA (ITALPRESS) – “Come emerge dalla Relazione sullo stato di attuazione del Piano, la revisione approvata lo scorso 27 novembre dalla Commissione europea ci ha consegnato un PNRR all’altezza delle nuove sfide della Nazione, rafforzando l’efficacia degli interventi in linea con gli obiettivi europei, promuovendo innovazione, semplificazione e crescita”. Lo dichiara il ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, durante la Cabina di regia PNRR da lui presieduta, con la partecipazione dei Ministri e dei Sottosegretari responsabili, oltre che dell’ANCI, dell’UPI e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per esaminare la settima Relazione sullo stato di attuazione del PNRR e per la verifica dell’avanzamento degli obiettivi connessi alla richiesta di pagamento della nona rata.

La Cabina di regia, al termine di una puntuale verifica, ha adottato la settima Relazione sullo stato di attuazione del Piano per il successivo invio al Parlamento e ha preso atto del positivo stato di avanzamento dei 50 obiettivi della nona rata, di cui 16 milestone e 34 target, che coinvolgono sedici Amministrazioni titolari.

“Con il conseguimento di tutti gli obiettivi previsti, compresi quelli dell’ottava rata di imminente pagamento – ha proseguito il Ministro Foti – alla fine del 2025 l’Italia avrà ricevuto complessivamente 153,2 miliardi di euro, ai quali, nei prossimi mesi, si aggiungeranno 12,8 miliardi di euro connessi al raggiungimento degli obiettivi della nona e penultima rata del Piano, la cui richiesta di pagamento sarà presentata entro la fine dell’anno. Anche la percentuale di spesa è in costante crescita: alla data del 30 novembre scorso, come evidenziato nella settima Relazione, ammontava a 101,3 miliardi di euro a cui si aggiungeranno i pagamenti effettuati nel mese di dicembre e gli strumenti finanziari già trasferiti ai soggetti gestori, che di fatto porteranno la spesa complessiva del 2025 a circa 110 miliardi di euro”, ha concluso Foti.

