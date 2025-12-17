Lazio, sgravi fiscali e investimenti al centro del bilancio regionale

17 dicembre 2025 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio Regionale del Lazio ha avviato i lavori d’Aula per approvare del bilancio regionale. Tre le leggi fondamentali che dovranno essere approvate entro la fine dell’anno: la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza regionale, riguardante gli anni 2026-2028, la Legge di stabilità regionale 2026 e il Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. In questi documenti si decide la programmazione finanziaria regionale per i prossimi due anni.

Il primo a prendere la parola in Aula è l’Assessore al Bilancio Giancarlo Righini, il quale ha illustrato il provvedimento approvato dalla Giunta e che adesso arriva in Aula per essere votato. “Si tratta di una Legge di Bilancio non difensiva e non più emergenziale, come quella che ci siamo trovati a fare al nostro insediamento. E’ invece una legge strutturale che guarda al futuro e che vuole costruire uno sviluppo della Regione solido e sano. Una parte importante della Legge di Bilancio riguarda il settore fiscale e a riguardo l’Assessore spiega che sono confermati gli sgravi su IRPEF e IRAP soprattutto per i comuni più piccoli e di montagna. Il risanamento dei nostri conti non può avvenire sulla pelle dei cittadini più deboli”. Rieti nel 2026 sarà partner de L’Aquila come “Capitale italiana della Cultura 2026”, un ruolo prestigioso che rende però necessari importanti investimenti nella città, anche da parte della Regione. Al riguardo Righini commenta: “A Rieti, che fa parte dei capoluoghi del centro Italia, riserviamo importanti risorse economiche per garantire che possa riuscire nel miglior modo possibile alla riuscita di questa sfida”.

Riguardo all’intera zona di confine tra Lazio e Abruzzo, l’Assessore afferma: “E’ un progetto che interessa tutto il centro Italia e su cui insiste anche il cratere del terremoto di Amatrice. Abbiamo destinato risorse importanti anche per quest’area perchè tramite questa iniziativa speriamo possa prendere ulteriore slancio per il futuro”. Più critici invece i partiti di opposizione che considerano questa Legge di Bilancio senza coraggio e con scarsa programmazione per il futuro. Il Capogruppo del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Bilancio Adriano Zuccalà ai microfoni di Italpress commenta: “Per la Regione Lazio si è liberato, grazie al PNRR, un importante fondo economico che deve essere reinvestito. Troviamo sbagliata la decisione della maggioranza di parcellizzare questa somma in tanti piccoli interventi e non concentrarla, invece, in grandi opere e investimenti che possano dare uno shock positivo all’economia della Regione. La nostra proposta di punta in questo senso è certamente rendere il trasporto pubblico locale gratis per tutti gli under 19”.

-foto xs6/Italpress –

(ITALPRESS).