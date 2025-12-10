“Cuori Olimpici”, Como chiude la staffetta fra le province lombarde

10 dicembre 2025 a

a

a

COMO (ITALPRESS) – Como ha chiuso ufficialmente la staffetta fra le province lombarde che ha portato il progetto “Cuori Olimpici – Il cuore del Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026”, voluto da Regione Lombardia, in tutta la Lombardia. Con la Como Lake Half Marathon, cui hanno partecipato circa 1500 persone, il progetto ha portato a termine la sua duplice missione: da un lato rafforzare nei territori la consapevolezza e l’orgoglio di ospitare un appuntamento come i Giochi invernali 2026 di portata mondiale, dall’altro valorizzare l’identità lombarda e le sue eccellenze con un calendario di eventi diffuso. Cuori Olimpici infatti è partito da Brescia il 9 marzo per toccare i 12 capoluoghi di provincia e unire così l’intera regione nella narrazione dei valori olimpici. “I Cuori Olimpici hanno toccato dodici province lombarde e i Giochi lasceranno il segno su tutta la Lombardia, da vetrina prestigiosa quali sono, ci aiuteranno a promuovere l’intero territorio – ha detto Debora Massari, Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, commentando la conclusione del progetto – Il turismo sportivo è una realtà consolidata e sempre più in crescita, permette di sfruttare al meglio le risorse naturali, in questo caso di correre in un contesto meraviglioso come quello del Lago di Como, e di rendere la destagionalizzazione una realtà attraverso grandi eventi. Non ultimo mostra le capacità organizzative che questa regione ha in seno. Un’attrattiva fondamentale, tra l’altro legata al benessere, una frontiera in cui credo moltissimo, anche da sportiva”.

La Como Lake Half Marathon ha fatto vivere alla città una giornata di festa e condivisione dei valori sportivi. A consegnare il cuore bianco marmo, simbolo del progetto, all’Assessore Bodero Maccabeo del Comune di Como c’era il direttore generale Turismo e Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Paola Negroni.

La tappa comasca di Cuori Olimpici ha avuto il sostegno di aziende come Sopra Steria, BIP, Toptaglio e BV TECH, grazie alle quali, anche a Como i partecipanti alla mezza maratona, familiari e amici hanno potuto ritirare allo stand di Cuori Olimpici gadget e materiali da portare a casa.

– foto f03/Italpress –

(ITALPRESS).