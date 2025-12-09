Resta alta la tensione tra Cambogia e Thailandia, scontri e morti al confine

09 dicembre 2025 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – Ancora alta la tensione tra Cambogia e Thailandia, dove da due giorni sono riprese le ostilità lungo i confini.

Uccisi sei civili cambogiani in una provincia di confine e tre soldati tailandesi, con scambi di accuse su quali dei due paesi abbia violato il cessate il fuoco mediato dal presidente Usa Donald Trump e siglato a ottobre.

Cambogia e Thailandia confinano per 800 chilometri. Lungo il confine, diversi templi nelle aree contese.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).